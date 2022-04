«Mask Singer»: Teri Hatcher en larmes après sa performance

La comédienne de 57 ans a surpris le public mais aussi la production en acceptant l’invitation. En coulisse, la star avait pourtant déclaré : « Quand on m’a demandé, j’ai dit : « Mais attendez, ça a l’air vraiment drôle ! J’ai vraiment envie de le faire ! » ».

Hier soir, « Mask Singer » était de retour pour tenter de deviner qui se cache sous les costumes. Surprise pour les téléspectateurs et le jury au moment de dévoiler la personne sous le costume de coccinelle. C’était en effet une actrice internationale, Teri Hatcher, bien connue dans son rôle dans la série « Desperate Housewives ».

video

Pour cette deuxième émission, Teri Hatcher avait été présentée comme une « star internationale ». Après un premier indice qui était « En solo, en duo et même en bande, j’ai volé d’un succès mondial à un autre », les membres du jury se sont vite portés sur l’une des actrices de « Desperate Housewives ». Un peu plus tard dans l’émission, d’autres indices à savoir qu’elle avait remporté un Golden Globe et qu’elle était actrice dans une série, sont venus s’ajouter.

La coccinelle a eu le temps d’interpréter « Feeling Good » de Nina Simone avant d’être démasquée.

Au moment de la révélation, Teri Hatcher a eu bien du mal à contenir son émotion. « Ce sont des larmes de joie, c’est sympa de revoir naître cette partie de moi. J’ai travaillé dur, mais tout le monde ici a travaillé dur. Les costumières ont mérité que je travaille dur, les danseurs ont mérité que je travaille dur. C’est un travail d’équipe » a lancé la comédienne à la fin de sa révélation.

Le jury était absolument ravi tandis que sur les réseaux sociaux, les messages ont afflué.