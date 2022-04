«Interdiction de sortir»: des centaines de clients se retrouvent coincés dans un magasin Ikea

Moment de stress samedi après-midi dans un Ikea en France, à Hénin-Beaumon dans le nord pays. Vers 14h, les quelque 800 clients présents dans le magasin ont reçu l’ordre de ne pas quitter les lieux.

« On a entendu un premier appel nous indiquant que suite à un incident technique, nous avions l’interdiction de sortir du magasin », raconte à la Voix du Nord une cliente présente dans cet Ikea au moment des faits. Un deuxième message a rapidement suivi le premier appel, détaille-t-elle à nos confrères : « On nous a expliqué qu’il y avait un colis suspect et que nous avions interdiction de nous approcher des fenêtres du magasin ».