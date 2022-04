Amber Heard assure «continuer à payer le prix pour avoir dénoncé les hommes au pouvoir»

Sur Instagram, Amber Heard a lancé son dernier message en prévision du procès. Selon elle, après son éditorial dans le Washington Post, elle « continue à payer le prix que les femmes paient pour avoir dénoncé les hommes au pouvoir ». Dans son post, Amber Heard annonce qu’elle allait se retirer des réseaux sociaux pendant un temps à cause du procès en Virginie. « Johnny me poursuit pour un éditorial que j’ai écrit dans le Washington Post, dans lequel j’ai raconté mon expérience de la violence et de la violence domestique. Je ne l’ai jamais nommé, j’ai plutôt écrit sur le prix que les femmes paient pour avoir dénoncé les hommes au pouvoir. Je continue à payer ce prix, mais j’espère que lorsque cette affaire se terminera, je pourrai passer à autre chose, tout comme Johnny » ajoute-t-elle.

Johnny Depp et Amber Heard continuent de s’écharper devant les tribunaux. Après avoir bataillé devant les tribunaux londoniens, l’ancien couple s’accuse mutuellement pour diffamation aux États-Unis . Les acteurs ont fait appel à une longue liste de témoins dont le milliardaire Elon Musk, les acteurs James Franco et Paul Bettany, la comédienne Ellen Bark, pour ce procès à 100 millions de dollars.

L’actrice lance un dernier message à son ancien mari : « J’ai toujours entretenu un amour pour Johnny, et cela me fait très mal de devoir vivre ensemble les détails de notre vie passée devant le monde ». Enfin elle conclut en remerciant tout le soutien qu’elle reçoit autour d’elle.

Rediffusé à la télévision

L’ensemble du procès en Virginie sera rediffusé à la télévision sur Court TV. Dans un communiqué, un responsable de la chaîne a assuré que tout sera retranscrit : « Les affaires judiciaires aussi médiatisées que celle-ci créent souvent beaucoup de bruit, et il peut être difficile pour les téléspectateurs de percer ces distractions pour avoir une image claire des faits, mais c’est là que nous intervenons. Entre le flux de la caméra directement depuis la salle d’audience et notre gamme de talents de première classe, Court TV sera la véritable source d’une perspective impartiale et médiane du procès au fur et à mesure qu’il se déroule ».