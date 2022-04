Attention à l’arnaque des colis non voulus

L’arnaque a déjà été dénoncée plusieurs fois au Centre Européen des Consommateurs (CEC) mais l’entreprise continue ses démarches. C’est RTL Info qui rapporte les témoignages de plusieurs victimes de MyCollections. L’entreprise commence son arnaque en réalisant un démarchage téléphonique puis envoie des colis non voulus et impose une facturation et des frais de rappel. Comment alors éviter l’arnaque ?

Démarchage téléphonique et colis

RTL Info rapporte l’histoire d’Esther, 21 ans. La jeune femme a d’abord reçu un appel d’une opératrice téléphonique qui lui annonçait qu’elle venait de remporter un jeu concours et qu’elle devait donner ses informations pour recevoir son prix gratuitement. Quelques jours plus tard, Esther reçoit un colis avec une figurine en cristal et surtout une lettre qui lui demande de régler les frais d’abonnement de 20 euros si elle veut garder le colis. Pour Sofia même chose. C’est son mari qui a répondu au téléphone et les jours suivant, le couple a reçu un colis avec une souscription à un abonnement pour recevoir des caleçons de MyCollections et l’obligation de payer. Dans la lettre, Sopfia lit : « Dans 4 semaines, vous recevez automatiquement votre prochain envoi, sans aucune action de votre part ». Or il n’a jamais été mentionné une quelconque facturation pendant les échanges. « Je trouve leurs méthodes scandaleuses. C’est vraiment de l’arnaque. Si l’on ne fait pas attention, on se retrouve avec des rappels de paiement et on entre dans un engrenage ! » s’insurge Sofia à RTL Info.