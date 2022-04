«Mask Singer»: voici pourquoi le 12ème personnage mystère n’apparaîtra pas dans l’émission

La troisième saison de « Mask Singer » réussi bien auprès du public et rassemble plus de 3,5 millions de téléspectateurs le vendredi soir sur TF1. Le but de l’émission est simple, des enquêteurs qui sont Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry, aidés par les téléspectateurs doivent deviner quelle célébrité se cache derrière les costumes originaux. Quelques indices sont donnés au fur et à mesure de l’émission.

Après trois épisodes, plusieurs célébrités ont déjà été démasquées à savoir le nageur Alain Bernard et Maud Fontenoy mais aussi l’actrice américaine Teri Hatcher. Au total douze personnalités sont cachées sous un costume de cerf ou bien de cochon et d’arbre. Mais Camille Combal a annoncé hier soir que la douzième personnalité ne pourrait pas être révélée. Une blessure l’empêche de se rendre dans l’émission.