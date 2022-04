«Plus belle la vie»: les techniciens écrivent aux «élus et aux politiques»

Après 17 ans sur France 3, « Plus belle la vie » va bientôt disparaître. Si l’information n’a toujours pas été actée, les techniciens affirment que c’est bel et bien la fin et assurent que la société de production Newen a annoncé la nouvelle aux acteurs et aux auteurs. Cet arrêt fera suite à la fin de contrat entre la série et le groupe France Télévision le 31 décembre 2022.

Les techniciens s’inquiètent pour leur travail. Ils ont ainsi écrit une lettre ouverte à l’intention des « élus et des politiques » pour demander prolongation « sous quelque forme que ce soit ». La fin de cette série représente une grande part de l’économie dans le paysage audiovisuel à Marseille. Près de 40 % des jours de tournages sont réalisés dans la cité phocéenne. Au total, cela représente « 572 jours de tournage par an (sur les 1.434 jours de tournage total de la Ville de Marseille), un studio qui emploie 600 intermittents (l’équivalent d’une entreprise de 120 personnes) » rappellent les signataires de cette lettre.