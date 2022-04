«Plus belle la vie» annonce un épisode spécial avec des retrouvailles

L’épisode s’appellera « Retrouvailles » et d’anciens acteurs feront leur grand retour cet été pour l’occasion.

Les fans de la première heure seront ravis, « Plus belle la vie » vient d’annoncer un épisode de retrouvailles pour cet été. Des personnages et des acteurs emblématiques de la série seront donc de retour sur France 3. Le tournage aurait déjà débuté lundi 12 avril selon les informations du Parisien.

Sont donc attendus au casting de cet épisode intitulé « Retrouvailles », Rudy (Ambroise Michel) et Ninon (Aurélie Vanneck). Les deux personnages en couple n’ont pas tout à fait disparu de l’univers de « Plus belle la vie » puisqu’ils sont aussi apparus dans le spin-off, « Une vie en Nord » et étaient repassés dans la série mère en février 2020. Johanna Marci (Dounia Coesens), Sybille (Coline d’Inca) ou encore Amandine (Ana Ka) seront eux aussi de retour.