«12 coups de midi»: Jean-Luc Reichmann ému aux larmes sur le plateau (vidéo)

Pour l’émission du vendredi 15 avril, Jean-Luc Reichmann menait les questions dans les « 12 coups de midi » à propos du chanteur Michel Fugain. Les candidats devaient lister le plus de titres du chanteur. Mais ce n’est pas tout, ils ont eu la chance de le voir ensuite arriver sur le plateau. Michel Fugain s’est servi de l’opportunité pour chanter « Une belle histoire ».

La séquence est d’un coup devenue très émouvante pour Jean-Luc Reichmann. Très ému, l’animateur lâche : « Tu sais que tu es dans mon cœur à tout jamais. Je le dis, comme ça, je vais me débarrasser de cette grosse émotion ». Avec la voix tremblante, Jean-Luc Reichmann explique que le chanteur le fait énormément penser à son père, décédé en 2016. « Le dernier concert qu’a vu mon papa, c’était toi. Tu te rappelles, ce jour-là, on était au milieu avec papa et maman. Et papa a chanté pour la dernière fois. Donc je voulais te dire que je t’aime », révèle Jean-Luc Reichmann. Michel Fugain a lui aussi été touché et à remercier l’animateur.