Le couple de Jean-Luc Reichmann a été affecté par l’affaire Christian Quesada: «Ce n’était pas simple à vivre pour nous»

L’ancien champion de l’émission animée par Jean-Luc Reichmann, « Les 12 coups de midi », a été condamnée en 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineur, détention et diffusion d’images pédopornographiques. L’homme avait déjà été condamné par trois fois pour faits similaires entre 2001 et 2009 ainsi qu’en 2017 pour tentative de proxénétisme aggravée. Des faits graves qui ont été un vécu comme un véritable « cataclysme » pour le couple Reichmann.

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre font un couple fort qui s’est soudé à fil des années. Dans une interview pour Gala, le couple est revenu sur les éléments marquants dans leur vie à deux. Dernièrement, l’affaire de Christian Quesada est venue ébranler la vie de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre.

Une épreuve difficile

En effet, Jean-Luc Reichmann était devenu proche de Christian Quesada au fil des émissions et avait déclaré se sentir « dégoûté » à l’annonce de ces condamnations et culpabilisait de l’avoir mis en avant. Durant l’interview, Nathalie Lecoultre revient sur cette affaire : « Se retrouver seuls face à un tel cataclysme, c’est très dur. Il faut être très solide dans un couple. Croyez-moi, ce n’était pas simple à vivre pour nous, qui défendons la cause des enfants dans la vie, dans Léo Matteï (la série qu’ils produisent, ndlr) et à travers les associations » explique-t-elle à Gala.

Ensemble, ils ont tout de même réussi à se relever de cette épreuve : « On a passé une étape avec cette histoire. Ensuite, pour être plus léger, je pense que nous avons la chance d’avoir le même moteur, Jean-Luc et moi. On ne s’ennuie jamais et on avance à la même vitesse. Il n’y a pas de dominant dans notre couple, on construit ensemble. Un ping-pong permanent. En cela, nous sommes fusionnels. Et cela n’a pas de prix. Ce n’est que du bonheur ».