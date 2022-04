Meghan Markle monte sur scène avant Harry pour donner un discours aux Invictus Games (vidéos)

Voilà plusieurs fois que les Invictus Games avaient été décalés à cause de la pandémie. Une décision difficile à accepter pour le prince Harry qui a fondé les jeux. Ce dernier souhaite par ces compétitions mettre en avant les vétérans de guerre et les personnes avec un handicap. Mais finalement, le prince Harry a pu revenir pour ce rendez-vous cher à ses yeux. Meghan Markle est aussi venue à ses côtés, revenant en Europe pour la première fois en deux ans.

Hier soir à la Haye, après avoir passé la journée à observer et parfois participer à des épreuves, le prince Harry a donné un discours devant l’assemblée. Mais Meghan Markle a créé la surprise en précédant son époux sur scène et en le présentant au public, non sans émotion, après avoir salué les athlètes : « Il a travaillé tard le soir et tôt le matin pour que ces jeux se déroulent au mieux. Je ne pourrais pas l’aimer et le respecter plus, et je sais que vous ressentez la même chose. Parce que c’est votre ami vétéran, il a servi en Afghanistan, et dix ans dans l’armée. Il est le fondateur des Invictus Games, et le père de nos deux petits Archie et Lili » a-t-elle déclaré.