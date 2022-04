«12 coups de midi»: après une grosse erreur, une candidate éliminée va réintégrer le jeu

Grosse erreur lors d’un face-à-face entre Margaux et Maël lors du dernier numéro de « 12 coups de midi ». Lorsque Jean-Luc Reichmann a posé des questions aux candidats est venu le moment de se rappeler de ses cours d’histoire. L’animateur a demandé à Maël quel pays voisin a annexé l’Alsace en 1871. Le candidat répond du tac au tac : « la Prusse ». Jean-Luc Reichmann hésite un instant puisque ses cartes lui indiquent que c’est l’Allemagne. Il demande alors l’avis de Zette, la voix oft. Cette dernière confirme, c’est la Prusse.

L’émission continue, Margaux est éliminée. Mais l’affaire ne s’arrête pas là puisque le lendemain, Jean-Luc Reichmann est revenu sur les résultats et a déclaré : « Hier vendredi, on a passé dix plombes sur un litige de 1871 entre la Prusse et l’Allemagne. Pour être totalement honnête Maël, vous nous avez scotchés. Mais l’équipe a recherché la bonne réponse et on était à quelques jours de 1871 », déclare-t-il. La voix off continue l’explication : « L’Allemagne est devenue l’Allemagne fin janvier 1871 et même si elle était dirigée par le roi des Prusse, au moment de l’annexion, elle était déjà l’Allemagne ».