Thomas Sotto quitte Twitter à cause de «l’insulte facile et de la calomnie permanente»

Comme d’autres avant lui, Thomas Sotto a décidé à son tour de quitter le réseau social après les nombreuses insultes qu’il reçoit régulièrement. L’animateur laisse tout de même la porte ouverte pour un retour sur la plateforme mais pour le moment, il préfère prendre une pause avec le petit oiseau bleu.

Ce matin, l’animateur de « Télématin » écrivait donc sur Twitter : « Parce que le simple fait de dire « bonjour » peut provoquer ici une bordée d’injures. Parce que ton royaume est, hélas, devenu celui de l’insulte facile et de la calomnie permanente et fatigante, on va faire une pause, toi et moi, Twitter. À bientôt ! (peut-être…) », le tout accompagné d’un GIF de Valérie Giscard D’Estaing disant « Au revoir ».