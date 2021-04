Télématin accusée de racisme et d’arabophobie (vidéo)

Cela devait être un chronique tout ce qu’il y a de plus simple mais une phrase a tout fait déraper. Julia Livage présente alors sur Télématin une belle chorégraphie inspirée par les murmurations d’étourneaux. Réalisée par un jeune chorégraphe, Sadeck, les mouvements effectués sont envoutants mais ce n’est pas vraiment ce qu’ont retenu les membres de l’équipe de l’émission. Sur le plateau, ils osent sortir une blague qui a même fait réagir le principal intéressé, à savoir Sadeck.

« Blague (raciste), ou maladresse ? »

Julia Livage présente d’abord son sujet de façon poétique. « Des nuées, des mouvements d’oiseaux qui forment des choses assez magnifiques et saisissantes dans le ciel », décrit-elle en référence à la scène où 64 danseurs habillés en noirs. C’est à ce moment-là que les téléspectateurs peuvent entendre la chose suivante : « C’est une bonne idée. Pour tous ceux qui ont l’habitude de voler dans les grands magasins et comme ils sont fermés, autant faire de la choure-égraphie ». Surprise, Julia Livage ne sait quoi dire. « Ok (…) Je n’ai rien à ajouter », dit-elle, gênée.

Indigné par cette remarque, Sadeck a fait connaître sa désapprobation sur les réseaux sociaux. « En faisant le montage, je suis en train de m’énerver tout seul parce que ça veut vraiment dire : au lieu d’aller voler dans les magasins parce qu’ils sont fermés, j’ai du temps pour aller faire de la choure-égraphie… (…) En tout cas, bien joué le malaise sur le plateau, magnifique, très bien placé, très bon timing… », a-t-il déclaré. « Blague (raciste), ou maladresse ? J’ai peur de m’emporter trop vite, vous en pensez quoi ? », commente-il en légende de sa vidéo.