Le groupe BTS annonce son retour dans une mystérieuse vidéo

Dans une vidéo publiée dimanche 17 avril sur leur compte Twitter, les sept garçons de BTS, un groupe de K-Pop, ont divulgué des indices sur leur nouveau projet.

Une vidéo de moins d’une minute, en noir et blanc, est composée d’images de leurs clips qui défilent sur ce qui ressemble à un extrait d’un nouveau morceau. Les mots « We Are Bulletproof » (« Nous sommes résistants aux balles » en français) apparaissent alors, ainsi que la date du 10 juin 2022.