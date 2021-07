Le groupe BTS dévoile le clip de «Permission to Dance», un titre coécrit par Ed Sheeran (vidéo)

Troisième chanson en anglais pour BTS, celle-ci a été coécrite par plusieurs artistes, dont fait partie Ed Sheeran. Les stars de la K-pop ont désormais l’habitude des succès et des records. Par exemple, au mois de décembre, dernier leur titre « Life Goes On » était devenu le premier tube non-anglophone à arriver en tête des classements outre-Atlantique.

Au mois de mai, c’est le clip de « Butter » qui a battu un record, celui de la vidéo la plus visionnée sur YouTube en 24 heures. L’ancien record était alors détenu par… BTS, avec la chanson « Boy With Luv ». En quelques heures, le clip de « Permission to Dance » a déjà été regardé plus de 78 millions de fois.