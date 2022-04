En hommage à Taylor Swift, un chercheur a donné son nom à… une nouvelle espèce de mille-pattes (photo)

Les résultats de ces recherches ont été publiés ce week-end et parmi ceux-ci, on apprend notamment que le chercheur Derek Hennen a choisi d’en nommer une Nannaria marianae, en hommage à sa femme, et une autre Nannaria swiftae, pour mettre en avant sa chanteuse favorite, Taylor Swift. Le mille-pattes a été trouvé uniquement dans le Tennessee, soit l’État où la carrière de la chanteuse américaine a décollé.

Il a été nommé « en l’honneur de l’artiste Taylor Swift, en hommage à son talent d’autrice-compositrice et d’interprète, et pour la remercier du plaisir que sa musique a apporté au directeur de cette étude », ont indiqué les chercheurs. Sur Twitter, le docteur Hennen a également partagé ses découvertes et expliqué la raison de cet hommage : « Je suis un grand fan de sa musique, alors j’ai voulu montrer ma reconnaissance en donnant son nom à cette nouvelle espèce du Tennessee. » Une mise à l’honneur plutôt inattendue et originale.