Taylor Swift bat un record détenu jusqu’ici par les Beatles

Taylor Swift vient de battre un record détenu par les Beatles depuis 55 ans. La chanteuse de 31 ans est désormais la première artiste à s’être retrouvée à la première place des charts britanniques à trois reprises en moins d’un an et avec trois albums différents (‘Folklore’, ‘Evermore’ et une nouvelle version de ‘Fearless’), rapporte BFM TV.

La jeune américaine a ainsi battu le record des Beatles, obtenu en 1965-1966 grâce aux albums ‘Help !’, ‘Rubber soul’ et ‘Revolver’. S’il avait fallu 364 jours au groupe pour sortir ces trois projets, Taylor Swift a diffusé les siens en seulement 269 jours.

En ce qui concerne les charts américains, neuf albums de Taylor Swift ont décroché la première place depuis le début de sa carrière, dont les trois derniers. Ce qui classe la chanteuse a égalité avec Madonna, derrière Barbara Streisand et ses onze albums numéro un du classement Billboard, ajoute BFM TV.