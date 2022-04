Laurent Lafitte aux limites du fantastique

Le prénommé Antoine occupe le très enviable poste de directeur des programmes d’une grande chaîne de télévision. Imbu de sa personne, traitant tous ses collaborateurs et collaboratrices avec mépris, il trompe aussi allègrement sa femme. Mais voilà qu’un des animateurs de la chaîne, qui en a plus que ras le bol, lui tire dessus ! Quand il sort du coma, tout son monde a radicalement changé. Il apprend qu’il n’est plus que présentateur météo, qu’il est apprécié de tous, et que son couple n’existe plus ! Bref, le voilà contraint d’entamer une nouvelle vie. Mais tout cela est-il bien réel ? « K.O. » n’est que le deuxième long-métrage de Fabrice Gobert, après un coup d’essai qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Apparu en septembre 2010, « Simon Werner a disparu… » avait fait le buzz.