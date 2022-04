Alignement rare de quatre planètes dans le ciel depuis quelques jours

Saturne est la première planète à se montrer quelque part à l’est, vers 20h05. La dernière planète qui émerge est la plus grosse : Jupiter. Elle fait son apparition une heure avant le lever du soleil. Malheureusement, il fait beaucoup moins sombre à ce moment-là et Jupiter est donc moins brillant dans le ciel.

Les amateurs d’astronomie ont des étoiles plein les yeux depuis quelques jours... À l’est, avant même le lever du soleil, quatre planètes de notre système solaire sont parfaitement visibles en ligne droite depuis le 17 avril : Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Samedi 23 avril, la lune sera également visible dans le ciel et dans le même axe.

Pour observer ce phénomène, vous pouvez utiliser vos yeux, les jumelles ne sont pas nécessaires. Il est préférable de choisir un espace ouvert où ni les maisons ni les arbres n’obstruent votre vue. Cherchez quatre points lumineux à l’est, juste au-dessus de l’horizon. Sachez que les planètes se distinguent des étoiles en ce qu’elles ne scintillent pas. Sachez également que Vénus est la planète la plus brillante et émet une lumière blanche. Puis Jupiter suit en matière de luminosité, mais son ascension sera moins visible par le soleil dans les prochains jours. Saturne brille moins fort et plus jaune. Mars, enfin, est une tache lumineuse orange à l’œil nu. Si tout va bien, vous verrez de gauche à droite : Jupiter, Vénus, Mars et Saturne. Et à partir de samedi, la lune se positionnera également à côté de Saturne.

Le phénomène de quatre planètes consécutives a également eu lieu en 2020, 2016 et 2005. Cette année, cela se poursuivra jusqu’au début du mois de mai.