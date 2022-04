Vladimir Poutine aux commandes de la vie de sa fille de 36 ans

Cependant, Vladimir Poutine s’inquiète de la loyauté de Maria et envisage qu’elle puisse ne pas rentrer : « Poutine a répondu par un refus catégorique, renforçant la protection de Maria. D’après nos informations, la fille aînée du président n’avait pas l’intention de rentrer en Russie », écrit Metro. Sa fille de 36 ans est donc « interdite de voyage dans les principaux pays occidentaux, alors qu’elle aimait auparavant y passer des vacances ».

Vladimir Poutine serre la vis du côté de la vie de ses filles. Selon des informations russes transmises par le média britannique Metro, Vladimir Poutine se méfie de tout le monde mais aussi de ses enfants. Ainsi, il aurait refusé des vacances à sa fille aînée Maria. La fille de 36 ans de Vladimir Poutine et Lioudmila Poutina avait l’intention de quitter le pays quelque temps pour profiter de son anniversaire au soleil avec son compagnon, Yevgeny Nagorny.

Officiellement, Vladimir Poutine a deux filles, Maria et Ekaterina mais une publication russe assure que le dirigeant russe a aussi une troisième fille, Elizaveta Krivonogikh aussi surnommée Luiza Rozova. Cette fille aurait quelques fois fait part de son avis sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine et aurait « fermé son compte Instagram à la suite d’une réaction négative à la guerre », assure Metro.