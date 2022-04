Tir mortel d’Alec Baldwin: la police publie les photos et vidéos de la scène après le drame (vidéo)

Dans les extraits vidéo, l’acteur apparaît visiblement sous le choc. Il lance d’ailleurs aux officiers : « Non, ça ne va pas ». Il assure également qu’il ne savait pas que l’arme était chargée. Un court extrait de la répétition a également été partagé. Au moment de l’accident mortel, Alec Baldwin, le réalisateur, le responsable de la lumière et la responsable de la photographie se trouvaient dans une petite chapelle qui servait de lieu de tournage. L’acteur répétait le geste pour sortir rapidement son arme. Sur les images, il est très clair que l’acteur a le doigt sur la détente.

BelgaImage

Aux policiers, Alec Baldwin lance que le pistolet « devait être vide ! » et ajoute : « Mais j’ai répété avec une arme avec une balle à l’intérieur, (…) Je suis sans voix. J’ai besoin de savoir comment cela a pu se produire ! D’où vient cette balle ? (…) Nous étions en train de tourner, tout allait bien. Joel était mon ami. Je suis un des producteurs du film. On a travaillé sur Rust ensemble pendant trois ans » assure-t-il.

le scénariste Joel de Souza, qui a aussi été touché par la balle a été interrogé depuis sa chambre d’hôpital où il déclare : « Il y a eu un ’bang’ très fort, et j’ai eu l’impression que quelqu’un me frappait à l’épaule et j’étais à terre. Et j’ai vu Halyna Hutchins avec du sang couler dans son dos ».

Depuis le début de l’enquête, de gros soupçons pèsent sur l’armurière et sur l’assistant-réalisateur pour ne pas avoir assuré correctement la sécurité sur le lieu de tournage en la présence d’armes à feu. L’acteur est également au cœur de l’enquête. Cette dernière est encore en cours et le département de la police de Sante Fe a déclaré dans un communiqué qu’ils attendaient les résultats des analyses balistiques et médico-légales. « Une fois que ces éléments auront été fournis au bureau du shérif, nous serons en mesure de terminer l’enquête », a indiqué le Shérif.