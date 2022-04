Kristofer, le maestro de «N’oubliez pas les paroles» révèle le reproche que lui a fait Nagui

Sur les ondes de Sud Radio, le Belge est revenu sur son expérience dans l’émission. Il y révèle sa grande préparation avant chaque passage et s’est constitué un répertoire de plus de 1.700 chansons. Le candidat montre aussi une grande complicité avec l’animateur. Cependant, il admet aussi avoir reçu un reproche de la part de Nagui.

Il est devenu le chouchou de l’émission. Kristofer, 24 ans est le candidat belge qui surprend depuis un mois dans l’émission de Nagui, « N’oubliez pas les paroles ». Le jeune candidat est d’ailleurs devenu le 8e meilleur joueur de l’émission musicale. Les scores d’audience sont au plus haut et la barre des gains s’approche des 300.000 euros.

En effet, très enthousiaste, Kristofer s’est fait reprendre sur sa tendance à beaucoup parler : « J’avais peur qu’on coupe beaucoup de scènes, parce que même Nagui me disait que je parlais beaucoup. Il y avait des émissions qui duraient très longtemps, et ils ont coupé quand même pas mal parce qu’une émission ne peut pas durer non plus une heure. Elle dure 30, 35 minutes. Et il y en avait qui duraient 39 minutes. Ce n’était pas possible de laisser autant de contenu », révèle-t-il à la radio. Des coupures qui n’enlèvent pourtant rien au plaisir qu’ont les téléspectateurs à le retrouver sur le plateau.