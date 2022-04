La petite-fille de Maïté revient sur son expérience blessante dans «Objectif Top Chef»

Camille, 20 ans est la petite-fille de Maïté, la grande restauratrice française qui a animé des émissions culinaires sur France 3 de 1983 à 1997. La jeune femme était l’invitée de l’émission de Faustine Bollaert, « Ça commence aujourd’hui ». Durant son passage, elle est revenue sur son invitation dans l’émission « Objectif Top Chef » en 2018, qui s’est révélée très décevante.

Sur le plateau de Faustine Bollaert, la petite-fille de Maïté, aussi passionnée de cuisine, se souvient de ce moment : « Ça a été un petit peu compliqué au moment de l’interview. On m’a demandé d’imiter ma grand-mère. Il y avait sa phrase culte « Il n’y a pas écrit bécasse » et on m’a demandé de la répéter, comme elle. À ce moment-là, j’ai compris et je me suis dit : « je suis venue que pour ça, pour faire de l’audience » ». La jeune femme admet avoir été blessée par ce comportement.