L’hélicoptère de la Nasa sur Mars prend des photos surprenantes des débris d’atterrissage de Perseverance (photos)

Les images en couleurs sont d’une grande netteté et apportent de nombreuses informations sur cette première mission sur Mars. « Chaque fois que nous sommes en vol, Ingenuity couvre un nouveau terrain et offre une perspective qu’aucune mission planétaire précédente n’a pu atteindre », déclare Teddy Tzanetos, chef de l’équipe Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa dans un communiqué.

Sur mars, l’hélicoptère Ingenuity a survolé la zone d’atterrissage du rover de la Nasa, Perseverance. Le robot est arrivé sur la planète rouge en février 2021. Les clichés pris par l’hélicoptère sont impressionnants et montrent les débris d’atterrissage du rover. Des images uniques qui célèbrent par la même occasion la première année en mission du rover.

Les experts ajoutent également que cet atterrissage sur Mars fait partie des mieux documenté de l’histoire. L’hélicoptère à l’origine des clichés devait réaliser seulement cinq vols d’essai, il en est finalement à 26 après plus d’un moi et demi de lancement. En ayant des clichés de la zone d’atterrissage, les chercheurs ont ainsi la possibilité de mieux comprendre et ainsi mieux préparer les prochaines missions.

« Les images d’Ingenuity offrent un point de vue différent. S’ils confirment que nos systèmes ont fonctionné, ou même s’ils fournissent un ensemble d’informations techniques que nous pouvons utiliser pour planifier le retour d’échantillons sur Mars, ce sera extraordinaire. Et si ce n’est pas le cas, les images sont toujours aussi phénoménales et inspirantes », assurent les experts.