Une course de papier toilette organisée dans un avion pour occuper les passagers d’un vol retardé (vidéo)

Une course de rouleau de papier toilette a été organisée entre les différents rangs de passagers. Une idée peu commune mais qui a eu son succès auprès des participants. Dans la vidéo prise, les passagers lèvent les bras en l’air en attendant que le rouleau de papier toilette passe au-dessus de leur tête et le fasse passer à la personne derrière eux.

Quoi de plus agaçant que de se retrouver coincé dans un avion qui ne peut pas décoller. Les passagers de la compagnie aérienne américaine, Southwest Airlines ont été obligés de patienter un moment avant de voir leur avion partir de Chicago. Les membres de l’équipe de cabine ont alors trouvé une idée surprenante pour occuper les voyageurs, comme le rapporte The Sun.

Sous les rires, les hôtesses de l’air font le compte de l’avancée de chaque « équipe » et les encouragent. Les personnes présentes sont investies dans la course et lancent : « Dépêchez-vous ! Oh, c’est une course serrée ». Les autres personnes qui ne sont pas dans le chemin du rouleau de papier applaudissent. Une façon simple de faire passer le temps et de partager un moment ensemble.