La dernière interview émouvante d’Arno: «Maintenant que je suis à la fin de ma vie…» (vidéo)

Suite à l’annonce de son décès, la RTBF a réalisé une soirée spéciale en son honneur, et a dévoilé des interviews exclusives et un concert en acoustique d’Arno. Dans un extrait du documentaire « Dans les yeux d’Arno », il dévoile ses pensées sur sa vie. La journaliste commence en lui demande de quoi il souhaiterait que l’on se souvienne chez lui. Le chanteur réfléchis et souffle en souriant que c’est finalement la musique qui lui importe : « C’est bizarre mais faire de la musique n’a jamais été un travail. J’ai besoin de faire des tournées, j’y suis accro. C’est toute ma vie, depuis cinquante ans ».

« Je suis infusé par l’être humain, par l’état dans lequel je me trouve et le lieu où je me trouve. Je suis accro à la mer du Nord, les couleurs comme chez Léon Spilliaert. Quand le soleil tombe dans la mer… Ça m’inspire, ça me donne un trip, je n’ai pas besoin de drogue. Ma drogue, c’est le soleil qui tombe dans la mer », confie-t-il. Une passion qui l’amène à souhaiter que ses cendres soient d’ailleurs dispersées dans la mer du Nord. Enfin il conclut : « Maintenant que je suis à la fin de ma vie, je vois plein d’images du passé, qui reviennent. J’ai eu une belle vie. »