Tombé d’une falaise en faisant un selfie, un couple survit miraculeusement (photo)

Le petit village côtier de Villaricos, dans la province d’Almeria en Espagne, a été le théâtre d’un accident spectaculaire il y a quelques jours. Un couple a fait une chute de 30 mètres de haut, depuis le haut d’une falaise où il voulait se prendre en photo.

Selon ABC Espana, les deux jeunes victimes se sont appuyés contre une balustrade pour faire un selfie, mais la barrière a cédé, et ils sont tombés sur les roches 30 mètres plus bas. Et ils ont miraculeusement survécu à la chute.