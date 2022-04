Une parachutiste survit miraculeusement à une chute au sol à 200 km/h

Une parachutiste américaine de 35 ans a vécu un événement très effrayant il y a quelques mois. Jordan Hatmaker a décidé il y a un peu plus de trois mois de partir faire une sortie en parachute. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Après avoir sauté à une altitude de 4.000 mètres, la jeune femme s’est rendue compte que son parachute s’était emmêlé autour de sa jambe.

Impossible alors pour les voiles de se déployer. Pour ajouter à l’accident, son parachute de secours n’a pas pu être utilisé non plus. C’est alors que la parachutiste s’est retrouvée à faire une chute et heurter le sol à une vitesse de 200 km/h. Jordan Hatmaker a été retrouvée consciente et a été immédiatement hospitalisée.