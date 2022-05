Pairi Daiza annonce le décès d’une morse du parc et de son bébé

La dystocie du foetus est un problème de positionnement du bébé dans le ventre de la maman, qui peut soit se régler naturellement si le petit se repositionne correctement de lui-même, soit se révéler fatal si la situation n’évolue pas. C’est ce deuxième cas qui est arrivé à Petri et son bébé morse.

« Chers amis, c’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que Petrushka (Petri), l’une des quatre femelles morses a perdu la vie en donnant naissance à son bébé. Une dystocie du fœtus est à l’origine de cette double perte et n’a laissé aucune chance aux deux mammifères marins », a écrit ce jeudi après-midi sur sa page Facebook le parc Pairi Daiza.

« Nous sommes sous le choc et nous sommes tous profondément affectés par cette perte. La position du bébé n’a laissé aucune chance à Petrushka et au petit. Le bébé d’une cinquantaine de kilos s’est très mal présenté […] malgré l’extrême vigilance de toute l’équipe et le suivi continu, nous n’avons pas pu entreprendre d’acte permettant de faire mentir la fatalité », a expliqué Tim Bouts, vétérinaire à Pairi Daiza.