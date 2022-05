Mademoiselle Luna se confie lors de sa présence au Télévie: «J’ai demandé à ce qu’on m’opère le plus tôt possible pour être là» (vidéo)

Fidèle au Télévie, Mademoiselle Luna a tenu à être présente lors de la grande soirée du Télévie diffusée le 7 mai. La DJ et animatrice de Radio Contact avait d’ailleurs bloqué cette date dans son agenda depuis longtemps, peu importe son état de santé et les circonstances.

Delphine, de son vrai prénom, a récemment appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Courageuse, cela ne l’a pas empêché de se déplacer et de venir rejoindre ses collègues de RTL House. « J’ai demandé à ce qu’on m’opère le plus tôt possible pour pouvoir être là », a-t-elle raconté au micro d’un de nos confrères de RTL, avant de rajouter : « Je ne voulais pas rater le Télévie, je voulais être là, c’était tellement important et encore plus cette année c’est encore plus emblématique. »