«Plus belle la vie»: une élue se mobilise contre l’arrêt de la série

La chaîne l’a annoncé la semaine dernière, « Plus belle la vie » va bel et bien finir après 18 saisons.

De son côté, une élue a décidé de se faire entendre et a lancé une pétition contre l’arrêt de la série. Pauline Rapilly-Ferniot, conseillère municipale écologiste à Boulogne-Billancourt est l’auteure de cette pétition, elle est également candidate aux législatives dans le cadre l’Union populaire écologiste et sociale (NUPES).

Sur Twitter, la conseillère municipale écrit : « Non à l’arrêt de Plus Belle La Vie ! Moi députée, je m’engage à ce que plus belle la vie continue » avant d’ajouter sur la page de la pétition : « Vous avez l’impression qu’on vous abandonne, n’est-ce pas ? (…) J’avais 9 ans quand Plus Belle la Vie est arrivée sur France 3. Aujourd’hui j’apprends que la série s’arrête (…). Si comme moi vous avez suivi l’intégralité des aventures de Roland, Mirta, Luna, Blanche, Léo, François… depuis le début, vous avez l’impression qu’on vous abandonne, n’est-ce pas ? ».