La polaire de Volodymyr Zelensky vendue à 105.000 euros aux enchères

Devenue symbole de la résistance face à l’invasion de l’Ukraine, la polaire kaki du chef d’état Volodymiyr Zelensky a été vendue aux enchères pour 105.000 euros. La vente a eu lieu le jeudi 5 mai dernier et les gains de cette vente seront reversés à une collecte officielle, « With Ukraine ». Cette collecte d’argent a été mise en place par l’ambassade ukrainienne en Anlgeterre.

L’ambassade a proposé d’autres lots à la vente dont un coq en céramique de Borodianka, des timbres rendant hommage aux soldats de l’île des Serpents ou encore une marche dans Kiev avec le maire Vitaly Klitschko. L’ambassade annonce avoir récolté un million de dollars lors de cette soirée et que « le but était de raconter les histoires de courage qui sont devenues iconiques pendant la guerre, ainsi que de recueillir des fonds pour soutenir ce courage ».

Boris Johnson, le Premier ministre britannique est venu et a déclaré : « Soutenez l’Ukraine ce soir mes amis, pour qu’une cette ancienne capitale européenne, Kiev, ne soit plus jamais menacée, et que l’Ukraine soit de nouveau entière et libre »