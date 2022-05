Michel Cymes «lynché» dans les médias: «Je n’ai pas mérité un tel torrent de boue»

Médecin habituellement très présent à la télévision française, Michel Cymes s’est fait plus discret ces derniers mois. Notamment à cause de l’arrêt de ses deux émissions ludiques « Vitamine C » et « Antidote », mais également suite à des polémiques durant la crise du covid.

S’il apparaît encore ponctuellement à la télé – dans la série « La Doc et le Véto » entre autres –, Michel Cymes décidé d’être moins présent dans les médias. Auprès de TV Magazine, le médecin est revenu sur ce qu’il considère comme une erreur de sa part. « Je me suis trop exposé pendant la pandémie. Je l’ai fait de façon altruiste et pas du tout pour montrer la gueule, je n’en ai pas besoin. Quand ‘C à vous’ ou autre m’appelait sans cesse pour que je vienne donner mon avis sur la pandémie, je jugeais que c’était mon devoir d’informateur au vu de ma popularité », a-t-il expliqué. Mais les téléspectateurs se sont dits « On ne voit que lui », analyse maintenant Michel Cymes.