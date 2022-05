Le Prix Reine Mathilde décerné à l’ASBL Brake-Out (photos)

Chaque année, le Prix Reine Mathilde récompense le travail mené par des jeunes pour venir en aide à des jeunes. Cette année, c’est l’ASBL Brake-out qui a remporté le Prix du Fonds. Ce projet a été sectionné parmi une vingtaine d’autres et soutenus par le Fonds Reine Mathilde. Active dans différentes régions de Flandre, Brake-Out accompagne des jeunes adultes porteurs de handicap mental dans l’acquisition de nouvelles expériences et l’élaboration d’un projet d’avenir.

« En donnant une place aux talents des jeunes avec un handicap mental, on leur permet de grandir et de développer leur confiance en eux. Ils pensent en termes de possibilités et plus de limites », explique la directrice de Brake-Out, Katrien De Baets. « Les jeunes étudiants Erasmus découvrent les possibilités de leurs pairs d’une manière différente et apprennent à connaître la ville en établissant des liens efficaces. Les entreprises et les organisations se montrent plus ouvertes et voient l’opportunité de travailler avec des groupes cibles a priori moins évidents ».