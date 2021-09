Combien coûte la scolarité des enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde?

Le prince Gabriel, deuxième enfant de la famille royale belge, entre cette année à l’université. Comme sa sœur aînée Élisabeth, il étudiera au Royaume-Uni, mais au National Mathematics and Science College de Warwickshire pour sa part. Là-bas, un trimestre d’études coûte 17.830 euros, annonce Het Laatste Nieuws. Philippe et Mathilde débourseront donc 53.500 euros pour l’année complète (trois trimestres de cours) de leur fils.

Pour les deux plus jeunes enfants de la famille royale, les frais sont aussi assez élevés. Emmanuel, âgé de 15 ans, fréquente l’International School of Brussels, comme l’ont fait Elisabeth et Gabriel avant lui. L’établissement coûte 40.000 euros par an au roi et à la reine.