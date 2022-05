Eurovision: combien coûte le concours?

Un concours kitch, dépassé, ringard, les qualificatifs sont parfois négatifs quand il est question du concours de l’Eurovision par chez nous. Une vision plutôt pessimiste surtout en Belgique et en France, mais dans le reste de l’Europe, le concours reste un moment fort de l’année qui rassemble les pays et qui représente une chance de se démarquer. Combien coûte finalement ce concours aux pays qui doivent l’organiser ?

Un concours à perte

L’Eurovision rassemble en moyenne 180 millions de téléspectateurs à travers le monde, devant la télévision ou bien devant Youtube où le concours est retransmis en direct désormais. Malgré ce public, le concours n’est en vérité par très rentable comme le rapporte l’Écho. Cette année, l’Italie et la ville de Turin accueillent le concours après la victoire l’an dernier du groupe Italien Maneskin. Un coût de plus de 30 millions d’euros. La ville de Turin et la télévision italienne prennent en charge l’essentiel du coût. Les diffuseurs et l’Union européenne de Radio-Télévision en prennent 6 millions d’euros à leur compte.