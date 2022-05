Avant l’Eurovision, Mika dévoile son nouveau single

Après trois ans, le chanteur Mika revient avec un nouveau single. À la veille de la finale de l’Eurovision, celui qui est à l’animation aux côtés de Laura Pausini a souhaité partager son dernier single « Yo Yo ».

Mika annonce par la même occasion qu’un sixième album sortira prochainement. Le chanteur travaille dessus depuis l’an passé. Il fera donc une suite à l’album « My Name Is Michael Holbrook », sorti en 2019. Le chanteur a admis souhaité « explorer d’autres territoires ». Mika était dernièrement présent pour le grand festival américain, Coachella.