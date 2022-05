Eurovision 2022: la remontada des derniers candidats de l’édition précédente

L’Allemagne a rangé son doigt d’honneur

L’an dernier, l’Allemagne avait créé la surprise avec Jendrik et sa chanson « I don’t feel hate ». L’artiste et le numéro étaient loufoques, peut-être trop pour le public. D’autant plus que pendant son passage, l’une des danseuses est arrivée sur scène dans un costume géant de doigt d’honneur. Un costume dans le thème, mais pas très invitant. Cette année, l’Allemagne revient sur ses classiques et reste plus calme avec la ballade de Michael Schulte, « You Let Me Walk Alone ». Cependant, à en croire les bookmakers, ce choix ne sauve pas vraiment le pays qui se retrouve encore dans les dernières positions du classement.