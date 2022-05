«Mask Singer»: voici qui se cachait derrière le dernier costume

La compétition aura duré sept semaines sur TF1 et la grande gagnante est finalement Denitsa Ikonomova, la danseuse de « Danse avec les stars ». C’est elle qui se cachait derrière le costume du papillon. Elle a interprété « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana.

Deux autres candidats étaient également encore en lice. Il restait le cerf qui s’est avéré être Laurent Ournac, et la banane qui était Valérie Bègue. Ils ont été trouvés par le jury composé d’Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun. Durant cette 3e saison, plusieurs costumes ont été vus : un crocodile, un cosmonaute, une tigresse, un poisson-corail, un arbre, un Bernard l’ermite, un caméléon et un cochon.