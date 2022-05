Florent Pagny s’exprime à propos de sa santé en direct dans «The Voice» (vidéo)

Et il a tenu parole. Après cinq séances de chimiothérapie – la sixième sera la dernière –, Florent Pagny a affirmé sur Instagram qu’il allait « très bien », malgré le fait qu’il avait « un peu changé de look ».

Samedi, quelques jours après la publication de cette petite vidéo, le chanteur était d’ailleurs présent sur le plateau de « The Voice », pour les demi-finales en live. L’occasion pour Alessandra Sublet (qui remplaçait Nikos au pied levé) de prendre des nouvelles du coach, dont les yeux étaient cachés derrière des lunettes afin d’éviter d’avoir l’air trop malade à cause de la perte de ses cils.

Comme d’habitude, il a affiché un grand optimisme. « Ça va très bien, on est dans l’aventure. Tant qu’on ne souffre pas et que tout se passe bien, il faut assurer donc on est là », a déclaré Florent Pagny, dont la force et le courage ont été soulignés par les internautes, ravis de voir l’artiste à l’écran.