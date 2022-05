Kalush Orchestra retourne au front en Ukraine et dévoile leur clip tourné en pleine guerre (vidéo)

Oleg Psiuk et les autres membres du groupe de Kalush Orchestra sont déjà en route pour rentrer en Ukraine. Les vainqueurs de l’Eurovision 2022 sont en âge de combattre pour leur pays et doivent être présents dans le pays. Ils avaient bénéficié d’une autorisation particulière pour se rendre à Turin et participer au concours, sous condition de rentrer dès le lendemain.

L’un de leur membre avait d’ailleurs décidé de rester en Ukraine sur le front et de ne pas participer au concours. Oleg Psiuk a lui été vu en train d’embrasser une dernière fois sa petite amie avant de monter dans un taxi pour l’aéroport. Après leur victoire samedi 14 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les artistes et a promis d’organiser la compétition l’an prochain à Marioupol.