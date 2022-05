Nikos Aliagas donne des nouvelles sur son état de santé et sur sa présence ou non pour la finale de «The Voice»

Pendant l’émission, ce dernier qui était remplacé par Alessandra Sublet, avait écrit sur Twitter : « Merci pour vos mots chaleureux ! Rassurez-vous rien de grave ! Ce soir je regarde évidemment The Voice en direct pour la première fois de ma vie ! Alessandra Sublet, tu es au top. Prends soin de nos talents et nos coachs adorés Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny, Vianney et Nolwenn Leroy ».

Sur France 2 dans Télématin, Thomas Sotto a partagé des informations rassurantes sur l’état de santé actuel de Nikos Aliagas. Thomas Sotto a reçu un message de son confrère et a transmis : « J’ai un petit message, là, qui est très sympathique (…) C’est Nikos Aliagas qui vous regarde. Il est en pleine forme, il vous embrasse. Il va très bien et il sera là pour la finale de The Voice, il nous le fait savoir, voilà (…) On l’embrasse ».