Voici pourquoi Nikos Aliagas ne présentera pas la demi-finale de «The Voice» ce soir

Nikos Aliagas ne pourra pas assurer la demi-finale de « The Voice » ce samedi soir sur TF1. Une autre animatrice le remplacera.

Nikos Aliagas connaît la formule et sait conduire l’animation de « The Voice ». Mais ce soir, il devra céder son micro à Alessandra Sublet. L’animateur phare du télécrochet est malade. Sa collègue le remplacera alors le pied levé pour la demi-finale de « The Voice ».

Bien qu’Alessandra Sublet ait fait part de son envie d’arrêter l’animation pour se tourner vers la comédie, l’animatrice connaît très bien les rouages de la télévision pour faire ce remplacement. Il y a peu de doute à avoir sur le fait qu’elle sera à l’aise ce soir. Alessandra Sublet a déjà animé de nombreuses émissions comme « Incroyable talent » sur M6 mais également les « Victoires de la musique » sur France 2.