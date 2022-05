Un enfant de 11 ans tombe d’un toit ouvrant d’une voiture lors d’un convoi de mariage

L’enfant était à bord de la voiture avec deux autres jeunes hommes de 22 et 23 ans. Il semblerait, selon les médias français que le conducteur allait trop vite et a perdu le contrôle du véhicule. Les gendarmes de Haute-Garonne attestent également d’une « vitesse excessive ».

Si les deux jeunes hommes n’ont été que légèrement blessés, l’enfant a subi de lourdes blessures après avoir été éjecté de l’habitacle. Après le week-end, le pronostic vital de l’enfant n’est plus engagé. Il a été pris en charge par le SAMU et les pompiers et a été transporté à l’hôpital des Enfants de Toulouse.