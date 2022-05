Camille Lellouche annonce être enceinte (photo) L’humoriste et chanteuse Camille Lellouche attend son premier enfant.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 18/05/2022 à 09:31 Temps de lecture: 2 min

Carnet rose chez Camille Lellouche ! L’humoriste a révélé sur Instagram être enceinte de son premier enfant, en publiant une photo de son baby bump et d’une paire de petites baskets. « Je t’aime tant déjà », a-t-elle écrit.

En story, la future maman a ensuite posté plusieurs vidéos où elle ne peut retenir des larmes de joie, répétant en boucle « Je suis trop contente ! ».

« Je suis trop contente de vous annoncer ça, j’ai envie de chialer, ce sont les hormones […] Je voulais trop vous l’annoncer, car avec l’été, je me voyais mal mettre des pull-overs ! Je suis trop contente, merci d’être là depuis toujours », a expliqué Camille Lellouche, avant de révéler le sexe du futur bébé : « C’est une petite fille, voilà je le dis ! Je n’ai rien à vous cacher, en tout cas pour ça ».

Camille Lellouche, 35 ans, rêvait d’être maman, avait-elle confié dans « Sept à Huit » sur TF1 il y a plusieurs mois. L’artiste s’était confiée sur les violences conjugales dont elle avait été victime quand elle avait à peine 19 ans. « C’est la première et la dernière fois que j’en parle. Là maintenant, je le fais parce que j’ai 35 ans et que j’aimerais être maman un jour et je n’ai pas du tout envie, si j’ai une petite fille un jour, qu’elle vive ça », avait-elle affirmé face caméra.