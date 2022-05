C’est l’heure de planter des fleurs

C’est le moment de commencer à planter les fleurs d’été en bac ou en pleine terre. Et c’est bon pour le moral !

– Il est désormais temps de planter les vivaces d’été et d’automne qui craignaient encore un peu le gel sur leurs jeunes feuilles.

Les vivaces forment une grande famille de plantes comme les lupins, campanules, géraniums, roses trémières… Elles ont toujours l’air toutes petites dans leur pot, mais ne soyez pas dupes ! Une fois bien installées dans le jardin, elles vont rapidement prendre de l’ampleur. Elles nous offriront, cette année déjà, de beaux feuillages et d’abondantes floraisons.

Bulbes d’été : il est temps de les planter en pot ou en pleine terre. Les superbes floraisons des dahlias, cannas… sont attendues pour dans quelques semaines.

Au potager

– Planter les pommes de terre ou butter les hâtives.

– Butter les pois.

– Installer des fleurs au milieu des légumes, quelle bonne idée ! Elles jouent d’ailleurs un grand rôle dans la lutte contre les prédateurs.

Quelques exemples :

• Le souci : il repousse les nématodes des tomates, il est aussi le lieu de vie de certaines punaises dévoreuses d’aleurodes ;

• Le tabac d’ornementation : son feuillage très collant est un piège pour les pucerons et les aleurodes qui ne savent plus s’en détacher ;

• La capucine : elle attire les pucerons ; pendant ce temps-là, ils laissent tranquilles les poivrons, les piments, les aubergines.

Au balcon dans des bacs/potagers surélevés

– Il semblerait que le bleu et le rose poudré soient les couleurs tendance de l’année. Si vous affectionnez ces tons, faites votre choix parmi : bacopa, lobélia, géranium droit ou retombant, surfinia, népéta.

Pour des annuelles qui vont le mieux se développer, choisissez les plants avec le plus beau feuillage et peu de floraison. Une fois à la maison, supprimez les fleurs présentes afin que la plante puisse mettre toute son énergie dans le développement de son système racinaire. Pas d’inquiétude, d’ici 2 semaines déjà, de nombreux boutons vont apparaître, et cela va durer de longs mois.

– Le roi incontestable des jardinières : le géranium. Même s’il vous semble plutôt ringard, il existe pourtant aujourd’hui des variétés incroyables, dans de nombreux coloris. Et, surtout, il est volontaire, il fleurit facilement et demande peu de soins. Un des rares également à supporter le plein soleil ; suivant l’exposition, si la chaleur est trop intense, n’hésitez pas toutefois à lui apporter un léger ombrage.

Optimisez les mètres carrés !

Cultures verticales : tours à fraisiers, suspensions, cultures en gouttières.