Des dealers utilisent TikTok, Snapchat, Instragram pour vendre leur drogue Aux États-Unis, le nombre de décès chez les adolescents et les jeunes adultes lié à la consommation de fentanyl est en augmentation et inquiète les autorités.

Belgaimage

Par la rédaction Publié le 21/05/2022 à 12:49 Temps de lecture: 2 min

TikTok, Snapchat, ou encore Instragram sont le nouvel El Dorado des dealers de drogues. Parmi elles, il y a le fentanyl, qui est un puissant analgésique opioïde. Aux États-Unis, le nombre de décès lié à sa consommation est en forte augmentation et inquiète les autorités. Initialement utilisé comme sédatif pour traiter les douleurs sévères, ce médicament a été détourné de son utilisation médicale en raison de ses capacités euphorisantes. D’après un rapport publié par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) le 11 mai dernier, rien qu’en 2011, 108.000 Américains sont décédés après avoir consommé du fentanyl.

Selon une enquête du New York Times, les vendeurs parviennent à vendre cette drogue illégale en la faisant passer pour des médicaments contre l’anxiété. Le fentanyl ayant la forme d’une poudre blanche, elle peut facilement être mélangée et compactée dans des cachets qui passent inaperçus. Pour ne pas être bannis par les modérateurs et être repérés par les forces de l’ordre, ils utilisent des messages codés à base d’emojis pour signifier quel type de drogue est disponible. Une fois contactés par leurs potentiels clients, ils suppriment leur annonce et passent par les applications de messagerie cryptée.

En décembre dernier, Kade Webb, un jeune homme de 20 ans, est décédé après avoir consommé du fentanyl. En fouillant son téléphone, la police a découvert qu’il avait acheté du Percocet, un autre médicament analgésique, via un revendeur sur Snapchat. Il s’avère que ce médicament était coupé avec une dose mortelle de fentanyl. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, cette méthode de vente et d’achat serait très courante auprès des adolescents et des jeunes adultes.