TikTok : le réseau social donne depuis plusieurs mois un coup d'accélérateur aux transformations du monde du travail occidental Une tendance illustre particulièrement ce phénomène: la mode de la démission filmée et retransmise en direct sur l'application. Depuis 2020, de nombreux TikTokers ont utilisé la fonction live pour se filmer en claquant la porte de leur entreprise. Belga Image Par La Rédaction avec AFP Publié le 30/01/2022 à 15:08 Temps de lecture: 2 min Des démissions en cascade, des conseils pour mieux négocier son salaire, une quête de sens devenue cruciale dans son activité professionnelle : depuis 2020, nombre de TikTokers ont utilisé la fonction live pour se filmer en claquant la porte de leur entreprise. @brutamerica During a live debate, this activist took an #abortion pill to show it’s safe. #fyp #news ♬ original sound - Brut

Ce phénomène a été lancé en octobre 2020 par l'Américaine Shana Blackwell. La jeune femme de 19 ans annonce alors en vidéo son départ au micro du magasin Walmart où elle travaille. « J'emmerde les managers, j'emmerde cette entreprise ! Je démissionne, putain ! ». La jeune femme explique qu’elle a vécu deux années intenables ponctuées d’harcèlement moral.

#QuitMyJob

Avec ce témoignage, elle a lancé sans le vouloir, l’une des plus grosses tendances sur TikTok : #QuitMyJob. Toutes les vidéos affichant ce hashtag cumulent aujourd’hui plus de 200 millions de vues. Celles-ci font un grand bruit aux États-Unis, qui sont traversés par une vague de démissions sans précédent (intitulée « la Grande démission »), et dans une moindre mesure en France. Selon Stéphanie Lukasik, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, les démissions sont liées à « un fort effet d’imitation ». Elle explique à l’AFP que « quand on voit des gens démissionner sur les réseaux sociaux, cela provoque une prise de conscience. On se demande: est-ce que mon travail est palpitant? »