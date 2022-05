Matthieu Delormeau absent de l’émission de TPMP people. Voici la raison

Le mercredi 18 mai dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a débattu avec sa bande de chroniqueurs sur un sujet qui a fait grand bruit : le refus du joueur du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye de porter un maillot dont les numéros étaient floqués aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT, lors du match de son équipe contre Montpellier. L’initiative a été lancée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie et le comportement du milieu de terrain international sénégalais a beaucoup fait réagir.

Sur le plateau de l’émission, les débats ont été particulièrement mouvementés. Lorsque Gilles Verdez a tenté d’expliquer le choix d’Idriss Gueye : « Je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d’expression et de religion », Matthieu Delormeau était en total désaccord et a semblé absolument consterné par les propos de ses collègues à ce sujet. L’animateur a perdu son sang-froid et a insulté ouvertement Gilles Verdez en l’accusant d’être homophobe.