«The Voice»: Nour revient sur sa victoire: «Florent Pagny était comme un deuxième papa»

La jeune femme n’avait toujours pas réalisé qu’elle avait gagné quand elle a accordé sa première interview à Télé-Loisirs. « Je ne réalise toujours pas que j’ai gagné ! Je suis très contente mais je pense qu’il me faudra des jours et des semaines pour réaliser […] Je n’arrive pas à décrire mes émotions, c’était tellement bizarre. J’étais tellement autre part, je ne pensais pas que j’allais gagner. Quand j’ai entendu mon prénom, j’étais juste sous le choc, j’étais pétrifiée. Je ne m’y attendais vraiment pas. Dans ma tête, c’était impossible que je gagne » a-t-elle d’abord lancé.

C’est Nour qui a donc remporté la 11ème saison de « The Voice », ce samedi 21 mai. Nour a seulement 16 ans et déjà, elle a fait preuve de caractère avec des belles performances durant cette saison. Elle concourrait dans l’équipe de Florent Pagny.

Sur la fin de la compétition, Nour a eu quelques faiblesses dans la voix à cause de la fatigue. Rapidement, son coach Florent Pagny a su trouver les mots pour la rassurer et la guider : « Il m’a dit qu’il était très fier de moi, il était heureux de clôturer cette saison en beauté […] j’avais mal à la gorge, heureusement que Florent était là pour me rassurer, ça m’a fait plaisir parce que c’est comme un deuxième papa. Il m’a accompagnée jusqu’au bout, il a toujours été là pour moi. Après cette prestation, je me suis effondrée en larmes, je n’étais pas trop fière de moi. J’avais la voix complètement fatiguée […] Pendant la finale, il m’a fait un peu la morale en me disant qu’il fallait que je repose ma voix, je trouve ça tellement bienveillant, c’est tellement adorable », a-t-elle assuré au magazine.